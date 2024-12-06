Поцелованная Богом: как сложилась судьба единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году

Фото: Саяпин Владимир/ТАСС

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Юная Лариса Савицкая возвращалась из свадебного путешествия вместе с мужем, когда в самолет столкнулся с бомбардировщиком. Борт разорвало пополам.

Более 40 лет назад, 24 августа 1981 года, над советским городом Завитинск столкнулись два самолета. Только чудо могло спасти кого-то в столь сокрушительной авиакатастрофе. И оно случилось. Из 38 человек, находящихся на обоих воздушных суднах, смогла спастись 20-летняя Лариса Савицкая. Она летела домой после свадебного путешествия вместе с мужем.

Новоиспеченная жена в секунду стала вдовой и увидела своими глазами то, что не приснится даже в самых жутких кошмарах. Как молодая и хрупкая девушка смогла выжить и как сложилась ее судьба — в материале 5-tv.ru.

«Много меня на руках носил»

© РИА Новости

Лариса Андреева (в девичестве) всегда мечтала стать врачом. Окончив школу, она поступила в МГУ на биофак, но опоздала на часть вступительных. Мечта осталась позади, поэтому девушка вернулась в родной Благовещенск. Там она поступила в педагогический институт, а вскоре встретила свою любовь.

Со своим будущим мужем Владимиром Савицким Лариса познакомилась, когда они вместе провожали общего знакомого в армию. Девушка сразу обратила внимание на статного и красивого юношу с кучерявыми волосами.

«Проводил он меня в тот раз до дома, свидание назначил. Встретились как-то, погуляли — да и разбежались. Прошло два месяца. У нас намечалась в пединституте новогодняя дискотека. Пришел Вовка с другом, обрадовался. „Пойдем, покажу тебе наш институт“, — говорит. А учился он в мединституте. Конечно, все закончилось романтично», — вспоминала в интервью для издания Lenta.ru Савицкая.

Владимир по уши влюбился в Ларису. Он был серьезно настроен на отношения и первым заговорил о свадьбе. Юноша даже придумал имена будущим детям.

«Он пришел к нам в институт, и кто-то из моих одногруппников пошутил, что мы уже как женатая пара. Ну пошутили и пошутили, а Вовка всерьез воспринял, и в тот же день сделал предложение. Я посмотрела на него тогда и поняла, что отказывать и не хочу, и не могу. Так и пошли в ЗАГС чуть ли не после пар <…> Когда приехали уже из ЗАГСа, надо было на руках занести невесту, а жили на четвертом этаже. Занес. Вообще, он много меня на руках носил…» — рассказала Лариса.

Уже в августе молодожены засобирались в свадебное путешествие. Сначала хотели в Крым, а потом решили поехать к родственникам Владимира, они жили в Комсомольске-на-Амуре.

Отдохнув у родственников, счастливые влюбленные отправились обратно в Благовещенск. Причем билеты взять получилось не с первого раза, ведь это был самый разгар сезона, люди повально возвращались домой из своих отпусков.

Оказавшись в Ан-24РВ, супруги уселись на места, расположенные в хвосте самолета. Лариса мирно уснула, даже не подозревая о том, что вскоре ее разбудит страшный удар, а не мягкая рука любимого.

Пересела в другое кресло и спаслась

Самолет, на котором летели Савицкие, был полупустой, поэтому стюардесса попросила молодоженов пересесть вперед. Однако они настояли на том, чтобы остаться на своих местах, так как там меньше потряхивало.

Настойчивость спасла Ларису от роковой ошибки. Вместе с Владимиром она пересела еще дальше, а спустя время увидела, как место, где она сидела раньше, разорвалось в клочья.

«Я это отчетливо помню, потому что, когда разорвался самолет, кресло, в котором мы сидели первоначально, разломилось и улетело с другим куском, там бы никто не выжил», — с содроганием вспоминает Савицкая.

Страшная авиакатастрофа случилась из-за столкновения гражданского самолета Ан-24РВ и бомбардировщика Ту-16К, осуществлявшего разведку погоды. На высоте пяти километров два воздушных судна врезались в друг друга, тем самым забрав жизни 37 пассажиров сразу.

Лариса Савицкая после удара резко проснулась, ее сразу оглушил шум и душераздирающие крики людей. От шока она даже не совсем осознавала, что все это происходит в реальности.

«Сначала сильно ударилась головой о соседнее кресло. После того как меня выкинуло из моего, я сознание потеряла. А когда очнулась, уже лежала в проходе. Потом подумала, что если так упаду, лежа, то мне очень больно будет. Подняла глаза и увидела пустое кресло», — вспоминает страшные подробности рокового дня единственная выжившая.

Вечность длиною в восемь минут

Спасло девушку несколько случайностей. То, что она пересела в другое кресло до трагедии. И, как ни странно, итальянский фильм «Чудеса еще случаются», который она однажды посмотрела в кинотеатре с Владимиром.

Совпадение, чудо или судьба, но картина рассказывала об авиакатастрофе, в которой спаслась одна девушка. Фильм основан на реальных событиях, когда в 1971 году в джунглях перуанской Амазонии разбился самолет, упав с высоты 3,2 тысячи метров. Джулиана Кепке две недели выживала среди кайманов и змей.

Ларисе врезалось в память, как героиня во время падения самолета вцепилась в поручни кресла. Это воспоминание спасло ей жизнь.

«Дальше стоп-кадр такой из того фильма как раз: девчонка падала в кресле и держалась за поручни. Она в облаках, и у меня здесь тоже — облака. Еще дождь шел с утра, пасмурная была погода, облачность и все молочное — как в тумане. Я решила, что мне надо сесть в это кресло. <…> Мозг настолько четко на спасение был заточен, что все посторонние мысли уходили. Для меня эти восемь минут падения вечностью казались. Влезла в кресло, вцепилась в него. Ждала землю, чтобы сгруппироваться», — погрузилась в тот день Савицкая.

Все эти длительные минуты во время падения кричали люди. Лариса отчетливо запомнила «вой людей, которые понимали, что умрут». Но для нее это был просто страшный шум на фоне, ведь в это время она могла осознавать только себя и погибшего Владимира, на которого так боялась взглянуть.

«Я еще во время падения поняла, что он погиб. Ему обломком голову задело, и кровь не останавливалась. И по пальцам, по рукам, по костюму кровь…» — едва сдерживает слезы во время беседы с изданием Савицкая.

После падения

Когда небольшой кусок хвоста самолета, как лист опустился на землю, Лариса очнулась полулежа на сломанном кресле в глухой тайге. Удар обломка смягчил березняк. Первым, кого увидела Лариса, был ее любимый. Он сидел в кресле, будто спал.

Первые два дня после падения 20-летняя студентка провела рядом с новоиспеченным мертвым мужем. На третий день она поняла, что нужно искать дорогу к людям.

«Двигалась я с трудом, потому что очень больно было переворачиваться, ходить и дышать. Ребра же тоже сломаны были. Но все равно двигалась. А на третий день так вообще ушла людей искать: запомнила шум, мне почему-то казалось, что от машин. И мысль такая проскочила, ну раз спасатели не ищут, надо самой. И пошла», — решила тогда девушка.

Ларисе помог инстинкт самосохранения, который не давал ей расслабиться, несмотря на серьезные переломы. Мозг просто игнорировал страх и боль. Она добывала воду, строила укрытие от дождя и постоянно двигалась вперед.

Еще одной проблемой были медведи, обитающие в тайге, но о них Савицкая старалась не думать, хоть и слышала их рычание. А вот кто действительно ее донимал, так это комары…

«Мучение, конечно. Ладно бы просто облепили. Но еще звон такой в ушах стоял. Я сначала не понимала, это сотрясение мозга, или гул, или комары… На второй день дождь пошел, их поубавилось. Потом я сообразила себе на голову пакет надеть, чтобы лицо не облепляли», — вспоминает Савицкая.

От холода студентка спасалась найденным плащом, но он не сильно помогал. Воду добывала из лужиц, а есть и вовсе не хотелось. На третий день Ларису нашли спасатели.

«Я слышала вертолеты и сигналы им подавала: нашла чехол красный от кресла и стала махать. Они меня видели с чехлом этим, но подумали, что это повариха у геологов развлекается. Там рядом где-то их лагерь был. А на третий день, когда пошла уже людей искать и вернулась в итоге обратно, у меня даже облегчение было: я к этому обломку как к дому вернулась. Потому что я понимала, что до людей могу и не добраться, а вот у самолета меня точно найдут», — отметила Савицкая.

Спасение

Саяпин Владимир/ТАСС

Первыми единственную выжившую после жуткой авиакатастрофы нашли спасатели Виктор Барабаш и Николай Андросов. Мужчины были шокированы, что девушка после падения самолета была способна говорить и двигаться.

Барабаш был знаком с дедом Ларисы, он сразу подал ей платок вытереть лицо от крови. Савицкая до сих пор его хранит.

«Надо было вывозить меня оттуда как-то, и они начали березы пилить — сама я идти уже не могла, как людей увидела, так силы и кончились. А им надо было вертолет посадить и меня в него положить соответственно. Ну а когда положили уже, я даже просила меня приподнять, в окошко посмотреть. Очень хотелось», — рассказывает пострадавшая.

Сначала Савицкую доставили в больницу в Завитинске, а затем в Благовещенске. Рентгены показали, что есть чудо на Земле. У выжившей после авиакатастрофы не было ни одного угрожающего жизни перелома. Хоть у нее и были сломаны позвоночник в пяти местах и ребра, выбиты почти все зубы и раздроблена рука. Кроме того, было диагностировано сильное сотрясение мозга и множественные гематомы.

Савицкая вспоминает, что ей не оказали психологической помощи, хотя больше всего пострадала именно голова. Также по совокупности травм не дали и инвалидности.

В родном Благовещенске, и тем более квартире, где Лариса жила с Владимиром, девушка больше оставаться не могла. Спустя несколько лет после чудесного спасения она родила сына Георгия. Вместе с ним она уехала в Москву, где, наконец, осуществила свою мечту.

«Тогда людям все компенсировали, так как полагалось по закону. За Вовку дали 150 рублей, мне — 75 (Лариса Савицкая входит в Книгу рекордов Гиннесса как человек, получивший самую мизерную компенсацию за авиакатастрофу — Прим.ред). И квартиры никакой мне не дали, конечно. В Москву же я переехала, когда второй раз в МГУ поступала. На этот раз на психофизиолога», — уточнила Савицкая.

Новая жизнь

Геодакян Артем/ТАСС

Лариса Савицкая смогла во второй раз выйти замуж. Ей пришлось многое пережить, но она со всем справилась. Поцелованная Богом женщина поняла, то нужно жить не прошлым, а настоящим. Ведь ей был дарован второй шанс.

С будущим супругом Тимофеем Лариса познакомилась в 2008 году в Интернете. Но не сайте знакомств, а в рабочем чате, где они обсуждали психофизиологию.

«Мы переписывались несколько месяцев сначала, и так получилось, что влюбились: он мне стихи собственного сочинения писал, помогал. Мы даже жениться по интернету хотели, еще до того, как вживую друг дружку увидели. А сейчас у нас фирма своя, полиграфы делаем. Изобретатель в нашей паре — Тимофей, а я ему помогаю во всем», — воодушевленно рассказала в интервью Савицкая.

При этом она отметила, что ей до сих пор тяжело вспоминать события рокового 24 августа 1981 года. Слишком сильно это врезалось в память. Однако это никак не влияет на ее желание летать на самолетах. Лариса спокойно путешествует и не поддается панике на борту. В трагедии она уже давно никого не винит и радуется своей жизни. Женщина живет в Москве в собственной квартире.

«Конечно, довольна (жизнью — Прим.ред)! У меня все ингредиенты для этого есть, как мне быть недовольной? И сын, и внучка уже, и супруг-изобретатель любимый, и работа моя. Я вообще считаю, что судьба меня всем этим наградила!» — заключила несломленная женщина.

Кстати, эту историю в СССР долго замалчивали и, по данным СМИ, обвинили во всем диспетчеров, а также установили, что оба экипажа допустили неточность в небе.

Фильм «Одна»

Фото: Кадр из к/ф «Одна», реж. Дмитрий Суворов, 2022 г. © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На основе событий этой удивительной истории в 2022 году вышел художественный фильм «Одна». Режиссер Дмитрий Суворов уговорил Савицкую поучаствовать в производстве картины.

«Это такой способ сказать, что в любой ситуации, даже очень трудной, нужно верить и идти до конца. Конечно, немалую роль сыграло и то, что меня тогда спас тот кадр с девчонкой в кресле. И очень хочется сделать так, чтобы и этот фильм кому-то помог. А как проект он уникален для меня тем, что я никогда прежде ничем таким не занималась. Это новый опыт — трудный и интересный», — сказала Савицкая.

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