Побеждают даже волка: какие породы собак лучше не держать в квартирах

Некоторые породы собак не приспособлены к содержанию в квартире

Фото: Симановский Альберт/ТАСС

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Такие питомцы умны и, как правило, обладают непростым характером.

Крупных собак нельзя содержать в квартире, так как они требуют много пространства и опытную в дрессировке руку хозяина. О породах, которые способны победить даже волка, написало издание Life.ru.

Подобных собак объединяет ум, сложный нрав и большие габариты. Поэтому, прежде чем заводить таких животных, стоит хорошо подумать. С ними нужно быть не просто ответственным, но и правильно оценить свои силы и возможности для содержания. Квартиры и маленькие участки для этих животных не годятся.

Начинающим собаководам псы, способные побороть дикого хищника, не подходят. Их нужно уметь воспитывать, показывать авторитет, потому что многие из этих пород способны стать проблемой, если вы не сможете таких питомцев правильно дрессировать.

Кавказская овчарка может достигать веса в 100 килограммов. Они не боятся ни людей, ни хищников, ни морозов. Являются прирожденными охотниками.

Среднеазиатская овчарка (алабай) или туркменский волкодав. Вырастает до 80 килограммов. Выводилась для защиты от волков. Они преданные, но важно завоевать их уважение.

Армянский гампр — это старейшая порода собак. Они невероятно выносливы и сильны. А еще отличаются умом, самостоятельностью и способностью оценивать опасность.

Бурят-монгольский волкодав (хотошо) - эти псы лояльны к семье, но подозрительны к чужакам. Им важна социализация с раннего возраста. Известны случаи, когда хотошо защищали поселения даже от медведей.

Тибетский мастиф вырастает до 80 килограммов. Кроме того, у них тяжелый и независимый характер, поэтому таким собакам нужна строгая дрессировка.

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