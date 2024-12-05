Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: icmos.ru

Мэр столицы поблагодарил их за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 83-й годовщиной контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, которая отмечается 5 декабря. В своем официальном Telegram-канале он поблагодарил их за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

«5 декабря 1941 года навсегда вошло в героическую летопись Великой Отечественной войны. Остановив врага у стен столицы, бойцы Красной Армии погнали его прочь. До Берлина оставалось больше полутора тысяч километров, свыше тысячи дней и ночей — долгий и трудный путь. Но именно разгром фашистов под Москвой вселил в миллионы сердец веру в то, что этот путь будет победным», — написал он.

Он подчеркнул, что «память о героических фронтовиках и тружениках тыла мы передаем новым поколениям народа-победителя».

Также Собянин пожелал всем москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия.