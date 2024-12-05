Фото: www.globallookpress.com/Sven Lindwall/Expressen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Флаги приспустят в королевской резиденции 5 декабря.

Скончалась сестра короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса Биргитта. Ей было 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

«С большой печалью я 4 декабря получил известие о смерти принцессы Биргитты. Мне и моей семье будет очень не хватать моей сестры, которая была яркой личностью и откровенным человеком», — говорится в сообщении.

Карл XVI Густав вместе со своей семьей выразил соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты. Ее похоронят в парке Хага. Церемония пройдет в кругу семьи.

Флаги приспустят в течение 5 декабря. Они появятся в королевской резиденции Дроттнингхольм и дворце Хага, где живет наследная принцесса Виктория.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла мама звезды рэп-музыки Эминема — Дебби Нельсон. Он часто уличал родительницу в плохом воспитании, но в последние годы они возобновили общение.