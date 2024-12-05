Суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Блогер взяла аванс за съемки, но не вернула.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой и взыскал налоговую пошлину в размере 23 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Компания считала, что блогер без оснований обогатилась за ее счет, и просила суд взыскать с Ивлеевой пять миллионов рублей, однако теперь подала ходатайство об отказе от этого требования, поскольку Ивлеева погасила задолженность. Так, суд взыскал с блогера лишь налоговую пошлину на сумму 23 тысяч рублей.

Анастасия Ивлеева была утверждена на роль в новом проекте в 2023 году. Кинокомпания выплатила ей уже аванс, но после «голой вечеринки» в декабре блогер не приступила к съемкам. При этом деньги звезда не вернула. В результате компания подала на Ивлееву в суд.

Скандальная вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Следуя дресс-коду, гости пришли туда в полуобнаженном виде. Сама Ивлеева и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.

Почти у всех звезд, засветившихся на вечеринке, начались проблемы. Кто-то отделался проверками от налоговой, другие столкнулись с массовой отменой выступлений и корпоративов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказал Ивлеевой в иске к мебельной компании. Блогер судится с мебельщиками с прошлого года.