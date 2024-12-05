Невероятный прорыв: российские специалисты научили клетки воспроизводить чужие ДНК

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Захаров; 5-tv.ru

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Эту технологию собираются использовать при производстве лекарств.

Невероятный прорыв, который уже в обозримом будущем может повлиять на всю мировую медицину, совершили специалисты из Санкт-Петербурга. Они научили клетки воспроизводить чужие ДНК.

Методика заключается в том, что молекулу сначала внедряют с помощью нанопроводов. А затем она самостоятельно начинает вырабатывать закодированный в ней белок.

Эту технологию собираются использовать при производстве лекарств. В частности, препаратов на основе моноклональных антител, которые широко применяют в терапии различных заболеваний. Среди них те, что пока тяжело поддаются лечению. Например, онкологические и аутоиммунные.