Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Проект реализует группа акционерного банка «РОССИЯ».

В Краснодарском крае работают над проектом, аналогов которому, пожалуй, нет ни в стране, ни в мире — там построят винный город. То, что на первый взгляд кажется исключительно местом для развлечения, еще и огромная образовательная площадка под названием «Белый мыс», который реализует группа Акционерного Банка «РОССИЯ». Это пространство объединит музеи, школы сомелье — места, где можно узнать все об отечественном виноделии.

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц оказалась в числе первых туристов и проверила, к каким еще объектам у публики будет повышен градус интереса.

Редкая пуговица с фамильным гербом основоположника виноделия Льва Голицына. На нем хорошо сохранилось изображение — мантия, символизирующая принадлежность к княжескому роду, рыцарь на белом коне, герб Великого Новгорода и белый крест с двуглавым орлом.

«Этот элемент — самый пока что необъяснимый в нашей истории. На самом деле у ученых есть две версии, и обе мы расскажем в нашем музее», — сказала руководитель выставочной деятельности винного города Белый мыс» Юлия Карнаева.

Все тайны раскроют на выставке первого в стране музея, посвященного 150-летию традиции русского виноделия. И это всего лишь часть уникального винного города «Белый мыс». Это новое огромное пространство, где будут рестораны, музеи, винная лаборатория, школа сомелье, кинотеатр и винотека — самая большая в России.

«Аналогов ему нет. Есть много виноделен. Есть много разных интересных винных мест. Но вот такое как чтобы винный город, как мы его стоим, этот масштаб в 40 тысяч квадратных метров, где будет много заведений от разных винодельческих хозяйств страны», — отметил руководитель проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

В окружении виноградников и Черного моря появится белокаменный город. «Белый мыс» — это уникальная площадка и для любителей вина, и для профессионалов. Винный город создается группой Акционерного Банка «РОССИЯ».

В проект вложил огромные инвестиции. Он, прежде всего, даст толчок экономике региона, откроются новые рабочие места и появятся профессии, которые так необходимы региону. «Белый мыс» поднимет культуру потребления вина на совершенно новый уровень.

Винный город «Белый мыс» — это необычный архитектурный проект. Все дело в том, что весь комплекс расположен на склоне. И чтобы гармонично вписаться в ландшафт, все конструкции изогнуты — повторяют горы Геленджика.

«Задача была сделать перпендикулярное ответвление городской набережной, чтобы у нас также можно было гулять по этой улице дальше в будущий парк», — рассказала руководитель проекта по разработке архитектурно-градостроительных решений винного города «Белый мыс» Марина Шпилько.

В «Белом мысе» будет больше 20 заведений. Каждый винный бренд будет представлен через кухню и интерьер. Например, знакомство с легендарной «Массандрой» пройдет в компании Чехова. Меню будет такое же, как и для гостей Антона Павловича. А вот «Новый свет» перенесет в атмосферу ужинов Льва Голицына.

«Наверное, в каждом из творцов того времени была чуточку „Массандра“. Ее „мадеры“, „портвейны“, „хересы“ — это все было очень любимыми напитками, которые встречали все творческие личности того времени, которые с удовольствием имели в Ялте дачу», — считает генеральный директор акционерного общества «Мое вино» Арсен Карапетян.

В будущей лаборатории вино разберут до молекул и научат, как выбрать достойное. Здание будет оснащено самым современным оборудованием, где будут проводить точные исследования вина и других напитков.

«Органолептический центр — это вообще уникальная история, в России таких нет. Мы построим лабораторию, которая будет опережать не то что международные стандарты, мы создадим новый стандарт вообще в органолептике. Мы должны создать тишину, отсутствие звуков, цвета, вибрации и всего остального. Он должен быть все два три часа в сколько он работает погружен в образец», — отметил директор лабораторного центра винного города «Белый мыс» Алексей Соловьев.

«С одной стороны, это изысканное арт-пространство, с другой стороны — это поддержка людей, кто ежедневно трудится на земле и поддерживает этот годичный, благородный цикл, который не прерывался никогда», — сказал председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Виноделие вышло на совершенно новый уровень. Благодаря группе Акционерного Банка «РОССИЯ» закупаются технологическое и сельскохозяйственное оборудование, расширяются виноградники. Только последний год высадили более 800 гектаров — это свыше 15% от всех высаженных виноградников в стране.

«Я верю, что все, что будет там сделано, будет сделано действительно очень профессионально. Потому что к этому привлекаются профессиональные люди. Ну, и конечно же, для виноделов это будет очень достойная площадка, где они могут показать все свои достижения. Такой, скажем, город достижений винного хозяйства», — сказал руководитель Союза сомелье и экспертов России, автор ежегодного винного гида «Российские вина» Артур Саркисян.

Ни одна страна в мире так быстро, за такой короткий промежуток времени, не развивала эту отрасль. Она в тренде. О ней говорят, изучают, пишут. А теперь и строят целый винный город. Он откроется летом 2025 года. «Белый мыс» станет местом, которое будет влюблять, образовывать и погружать в винную культуру.