Крупный пожар произошел на станции техобслуживания в Краснодаре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Под кусками обрушившейся металлической обшивки чуть не погиб механик.

Здание автосервиса обрушилась в результате крупного пожара в Краснодаре. Предварительно, из-за неисправности загорелось оборудование.

За считанные минуты пламя охватило весь ангар, а это 500 квадратных метров. Сотрудники пытались потушить пожар своими силами, однако им пришлось покинуть помещения. Конструкции начали обваливаться.

Механик едва не погиб под кусками металлической обшивки. Рядом со станцией много жилых домов и газопровод. Огонь мог перекинуться и туда, но бригады МЧС смогли быстро локализовать возгорание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Кузбасса поджег дом с тремя людьми из-за отказа пустить его в гости. В результате погибли два человека.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом.