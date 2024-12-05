Кто тут спрятался: какую опасность для здоровья могут скрывать обычные подушки
Биотехнолог Золотарева: в подушках могут обитать опасные микроорганизмы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Натуральные наполнители создают благоприятную среду для размножения вредных «соседей» по кровати.
В подушках могут обитать микроорганизмы, опасные для здоровья. Об этом изданию Lenta.ru рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
«В них могут обитать пылевые клещи — самые распространенные „жители“ подушек. Эти микроскопические существа питаются отмершими клетками кожи, которые человек теряет во время сна. Они могут вызывать аллергию у чувствительных людей, провоцировать астму и другие респираторные заболевания», — объяснила эксперт.
По словам специалиста, клещи размножаются в тепле при повышенной влажности. Поэтому подушки нужно регулярно проветривать и чистить. Кроме этих вредителей в постели могут быть грибки, плесень, бактерии и золотистый стафилококк. Такие «соседи» по кровати тоже вызывают массу неприятностей: аллергию, заболевания дыхательных путей и кожные инфекции.
Натуральные наполнители подушек, по мнению Золотаревой, уступают в функциональности синтетике: латексу и холлофайберу. Последние не склонны накапливать влагу, не требуют дополнительного ухода, как перо или пух, которые легко создают благоприятную среду для микроорганизмов. А бамбук и гречка проигрывают искусственным материалам в гипоаллергенности.
Специалист советует стирать подушки не реже, чем раз в три месяца, а еще использовать чехлы.
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