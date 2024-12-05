Сочная и нежная: какую рыбу лучше класть в салат «Мимоза»

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Лучше придерживаться классического рецепта, а не экспериментировать с ингредиентами.

Салат «Мимоза» лучше всего готовить с консервированным лососем. Такой совет дала читателям aif.ru повар Ксения Потакова.

«Мимоза изначально готовилась с консервированным лососем. У этой рыбы в таком варианте более насыщенный вкус. Сам лосось — не сухая рыба и делает салат сочнее», — объясняет специалист.

Эксперт и сейчас рекомендует готовить данное блюдо по классическому рецепту. Но если хочется заменить этот ингредиент, то тогда можно использовать кету, тунец или горбушу. Только стоит учесть, что мясо этих рыб более сухое. А еще повар советует брать консервы с маслом.

А вот отварную, копченую или слабосоленую рыбу, как правило, не используют в этом блюде. Так сложилось исторически. «Мимозу» придумали в Советском Союзе, когда был пик консервной промышленности. И именно в традиционном виде салат получается нежным на вкус и привлекательным на вид.

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