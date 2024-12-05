«Новогодний» розыгрыш: мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Граждан призвали проявлять бдительность и не поддаваться ажиотажу.

Мошенники стали придумывать фальшивые розыгрыши призов в честь грядущего Нового года в мессенджере Telegram. Об этом рассказала маркетолог Анастасия Бастрыкина в беседе с агентством «Прайм».

Злоумышленники создают фальшивые аккаунты известных брендов в Telegram, чтобы незаконно получить личные данные и деньги пользователей.

«Конечно, все жертвы мошенников оказывались на удивление „удачливыми“ — им сообщали о выигрыше и затем сразу же пытались выудить персональную информацию. Аферистов интересуют и доступы к личному кабинету пользователя маркетплейса, и данные банковских карт», — сказала она.

Реальные представители крупных брендов при проведении розыгрышей не требуют такие данные, подчеркнула Бастрыкина. Эксперт призвала граждан проявлять бдительность и не поддаваться ажиотажу.

Прежде МВД выявило новую схему мошенничества под видом установки удаленных из App Store приложений. Жертвами массово становятся владельцы iPhone. В частности, злоумышленники обещают им вернуть на смартфон банковское приложение или TikTok, для чего предлагают зайти в указанный Apple ID и ввести личные данные. После этого iPhone блокируется, а за его разблокировку мошенники начинают вымогать большие суммы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей. Мужчина выполнял «секретную работу» по их указаниям.