На катке ВДНХ в рамках «Зимы в Москве» открылась выставка «Все на лед!»

Фото: mos.ru

Посетители могут увидеть копии наград легендарных спортсменов, раритетную и современную экипировку.

В рамках проекта «Зима в Москве» открылась выставка «Все на лед!», где посетители ознакомятся с историей зимних видов спорта и именитыми российскими спортсменами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Посетители смогут увидеть фотографии, кубки, копии наград российских спортсменов, экипировку и инвентарь от советской эпохи до наших дней. Это, например, советские коньки и клюшки, а также современные шлемы, копии золотых и серебряных медалей, которые завоевывали советские и российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 1976–2010 годов», — говорится в публикации.

В экспозиции также представлены 3D-фигурки легендарных спортсменов, например конькобежца Евгения Гришина, хоккеиста Валерия Харламова, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной и других.

Кроме того, на катке ВДНХ гости смогут посетить мастер-классы и конкурсы, тематические спектакли, а также поучаствовать в костюмированных вечеринках.

«Каждый гость ВДНХ найдет занятие по душе — от утренних зарядок на льду до просмотра вечерних представлений», — отмечается в тексте.

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