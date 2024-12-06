Угрожают на улицах: как подростков втягивают в мошеннические схемы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Зачастую доверчивые дети становятся «дроперами», то есть выполняют роль посредников при переводе украденных денег.

Преступники часто втягивают подростков в мошеннические схемы угрозами. Как они это делают, рассказало издание KP.RU.

Так, в России злоумышленники придумали очередную схему для получения денег нелегальным путем. В этот раз преступники начали втягивать в свои дела школьников от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние под влиянием мошенников становятся «дроперами».

Дроп — это подставное лицо, участвующее в схеме мошенничества. На счет такого соучастника обычно зачисляются похищенные средства.

Подростков заманивают через социальные сети или мессенджеры. Школьникам обещают легальную работу с неплохим заработком, либо просто подходят к несовершеннолетним на улице и угрозами заставляют завести счет в ближайшем отделении банка.

Далее на счет подростков поступили деньги, которые были украдены злоумышленниками. После этого они должны либо перевести их на счет мошенников, либо отдать курьеру наличными.

Сейчас для борьбы с подобной схемой и защиты детей разрабатываются поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Если их примут, то кредитные организации не смогут открывать счета несовершеннолетним без письменного согласия официального представителя ребенка. Также обсуждается возможность открыть для родителей информацию о банковских операциях их детей.

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