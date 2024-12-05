«Пришлось повторить три раза»: Долина попала в казусную ситуацию на концерте

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Артистка сумела красиво выйти из неловкого положения.

На концерте в Екатеринбурге народную артистку России Ларису Долину подвела аппаратура. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Легенды Ретро FM».

Недавно артистка гастролировала по России с концертами. На выступлении в Екатеринбурге у нее внезапно перестало работать все оборудование. По словам знаменитости, проблема была не в технике, а в отключении электричества. Но Долина не растерялась, начала импровизировать, чтобы публика не заскучала.

«Пришлось как-то занимать зрительскую аудиторию. Я им начала рассказывать про свои гастроли, пока не включили микрофон и я не продолжила петь», — поделилась артистка.

Но на этом неполадки не закончились. Аппаратура еще несколько раз дала сбой, прежде чем все исправно заработало.

«Пришлось песню повторить три раза. Потому что включается микрофон, я начинаю петь, опять отключается, я опять начинаю разговаривать. И вот пришлось три раза начинать песню. Но я ее, к счастью, закончила и продолжила концерт», — признается Долина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина ответила на слухи про пластику.