«Нас ангелами зовут»: как волонтеры помогают жителям Курской области возвращаться к мирной жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Сегодня в России отмечают День добровольца. Этот праздник посвящен тем, кто не может остаться в стороне от чужого горя.

Безопасность — то, на что теперь могут рассчитывать жители освобожденных сел Курской области, которые постепенно возвращаются к мирной жизни. Организовать быт фактически заново им помогают десятки неравнодушных людей.

Сегодня они отмечают День добровольца. Рискуя собственной жизнью, под прицелом вражеских дронов активисты доставляют нуждающимся продукты и лекарства, помогают по хозяйству.

О тех, кого жители Курского приграничья называют ангелами, — в репортаже корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Каждый житель теперь как родной. «Бибу» — это позывной Юли — знают все в поселке. А ведь всего пару месяцев назад в Коренево было совсем не спокойно, но Юля вместе с другими волонтерами все равно прорывалась в поселок — через двор, подальше от вражеского дрона, чтобы успеть доставить людям продукты и лекарства или вовсе вывезти местных из-под обстрела. Кого-то приходилось выносить на руках.

«Они были очень рады, потому что они считали себя брошенными, а здесь мы появились. Нас ангелами зовут», — рассказывает Юлия Яковлева.

Постепенно в Коренево возвращаются люди. Восстанавливают после обстрелов свои дома, заново налаживают хозяйство. Для некоторых волонтеры — это единственная надежда.

«Недавно нам добавился этот адрес. Женщина одинокая, нельзя бросать. Нужно обязательно помогать», — говорит волонтер.

Адресный обход тех, кто вернулся, помогает выяснить, в чем люди нуждаются больше всего.

«Ноль градусов. Можете посмотреть. Вот часики. Ноль градусов», — рассказывает местная жительница Ольга Офот.

Ольга Офот спит в верхней одежде, в доме холоднее, чем на улице. Нет ни света, ни отопления. Надеется, что волонтеры помогут с буржуйкой, чтобы можно было как-то перезимовать. Идти женщине больше некуда.

«Я два с половиной месяца была в Брянске у своих друзей. У меня нет родственников. У меня была единственная дочь, она умерла полтора года назад. Больше у меня никого нет», — рассказывает Офот.

Ольга показывает место, где упал ударный дрон ВСУ. В считанных метрах от жилья. Дома она не лишилась чудом.

Наши саперы разминировали украинский дрон со взрывчаткой прямо в огороде. Осталась небольшая воронка. Весь основной удар приняла на себя тяжелая чугунная ванна. Ее так сильно раздуло, потому что бойцы накрыли дрон сверху, чтобы осколки не разлетелись на сотни метров».

Курский балетмейстер Мария Ермакова репетирует народный танец и время от времени поглядывает на часы. Творчество приходится совмещать с совсем другой профессией.

Мария не просто волонтер. Она руководитель одной из курских команд. Помогать начала с августа, как только узнала о вторжении ВСУ. Организовала людей, закупила продукты, вещи, лекарства и одежду и все, что было необходимо на тот момент переселенцам с приграничья.

«Мы столкнулись с этой бедой лицом к лицу. И те временные переселенцы, которые рассказывают всякие истории, это же невероятный страх и горе, которое пришло на нашу землю. И если не мы то, кто?» — говорит балетмейстер Мария Ермакова.

С самого первого дня, когда боевики вторглись в Курскую область, в регион приехали тысячи волонтеров со всей страны. Признаются, что не могли иначе. И готовы помогать до самого конца.