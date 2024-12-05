«Приезжайте, инвестируйте»: тюменские чиновники хотят снести больше 100 частных домов

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На этом месте власти намерены построить дорогу, для этого они даже изменили статус земель.

В Тюменской области целое село собираются сравнять с землей. Под снос рискуют пойти больше сотни частных домов, в которых проживают около тысячи человек.

Чудесным образом местные чиновники изменили статус земель и заявили о планах построить на месте коттеджей дорогу. Владельцы узнали об этом случайно, когда на их недвижимость был наложен арест.

О том, как удалось перекроить генплан поселка и есть ли шансы отстоять село, разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Геннадий Чумачков показывает свои владения в Перевалово. На скромный одноэтажный дом с небольшим участком пенсионер с супругой потратили все свои сбережения. Но теперь по воле чиновников рискуют оказаться на улице.

С легкой руки районной администрации практически вся улица оказалась «вне закона». Внезапно выяснилось, что по новому градостроительному плану прямо поверх жилых домов пройдет широкая многополосная дорога, и под снос попадут не только сами строения, но и вся инженерная и газовая инфраструктура, построенные, в том числе по федеральной программе.

«У меня даже дар речи пропал, я не знаю, что говорить. То, что мы построили, то, что мы купили, приобрели, труд какой вложили — это все должно снестись и построиться здесь дорога», — рассказывает Геннадий Чумачков.

О том, что правила землепользования и застройки поселка по-тихому перекроили, жители узнали случайно. Задним числом категорию земли поменяли под сотнями домовладений. И теперь без крыши над головой могут остаться больше тысячи человек.

«Официально земля, на которой стоит дом, — это, допустим, дорога или лес, или многофункциональная зона. Завтра придет чиновник, скажет: „Сносите, убирайте незаконную постройку“. Мы уже сегодня не можем узаконить свои пристрои, бани, гаражи», — говорит жительница Перевалово Ольга Зубарева.

На 60 участков успели наложить арест. При этом на руках у собственников — все необходимые документы. В том числе и разрешение на строительство, которое выдавала все та же администрация Тюменского района.

«Здесь показано расположение участка относительно других участков, относительно подъездных путей. Чиновник, который выдает разрешение на строительство, он видит, где конкретно будет построен дом», — говорит житель Перевалово, представитель застройщика Михаил Гончаров.

Никаких претензий к статусу земли и межеванию за пять лет, что строился поселок, у властей не возникало. Чем вызвана внезапная атака чиновников на поселок, внятно людям никто не объяснил.

«Были открытые собрания, были обращения, но нас не слышат», — говорит житель поселка.

На фоне общественного резонанса областные и районные чиновники поспешили в Перевалово успокаивать жителей. На вопрос: зачем вообще надо было менять категорию земли и создавать людям проблемы, глава управления строительства сначала крепко задумался. А затем ответил, что поселок с доступными домами не соответствует его представлениям о прекрасном.

«Это узкие проезды, это отсутствие контейнерных площадок, это отсутствие освещения, отсутствие автобусных остановок. Поэтому власти на такие вещи должны оперативно реагировать», — заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления строительства Тюменской области Василий Киселев.

Почему из-за отсутствия фонарей тюменские власти накладывают арест на дома жителей и почему — только в Перевалово, чиновники не поясняют. Поселок возводился как бюджетный — цена дома с коммуникациями и участком — около 3,5 миллиона рублей. Дешевле, чем однушка в Тюмени.

«Губернатор говорит: „Приезжайте, инвестируйте“. Как можно инвестировать, когда местного предпринимателя просто душат? Вы изначально договоритесь с застройщиком: если ты строишь, столько домов — столько-то! Давайте место под школу, место под дороги. То есть изначально это было упущено, это недоработка администрации. Сейчас они свои ошибки не признают», — указывает ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.

Не под запись многие общественники признают: большой новый поселок для муниципальных чиновников — словно кость в горле. Придется составлять планы развития, тратить бюджеты, одним словом — работать. Ведь застройщик вовсе не обязан создавать с нуля всю инфраструктуру, как это бывает в элитных поселениях.

Власти все-таки представили свою концепцию и пообещали, что ни один дом сносить не будут. До 1 марта будущего года пообещали вернуть землям прежний статус ИЖС. Впрочем, жители тюменским властям уже не верят. И готовят собственные обращения в суд.