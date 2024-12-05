США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта»

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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По мнению Штатов, данная организация подрывает демократические устои Тбилиси.

США готовы ввести новые санкции против партии «Грузинская мечта», которая, по их мнению, нарушает демократические устои страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Штатов.

«В дополнение к продолжению ранее объявленного всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции», - говорится в документе.

Америка вот уже 32 года настаивает на вступлении Грузии в «евроатлантическую семью». И у них это почти получилось, но, начиная с этого года, правящая партия страны «Грузинская мечта» отказалась от части поддержки США с формулировкой, что им надоело «испытывать постоянное давление и шантаж со стороны европейских структур».

В результате этого был приостановлен процесс переговоров о вступлении Грузии в ЕС, что и стало причиной массовых беспорядков по всей стране. Основным местом сбора протестующих против данного решения является здание парламента в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые кадры протестов в Грузии.