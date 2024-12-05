«Сидит в четырех стенах»: Агутин отдалился от дочери из-за ее образа жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист откровенно рассказал о переживаниях за старшую наследницу.

Певец Леонид Агутин за последний год очень отдалился от старшей наследницы Полины. Девушка строит жизнь за границей, а именно — в Лондоне. И получается это у нее не столь успешно. Все это сильно отразилось на взаимоотношениях звездного папы с дочкой.

«Полька в Лондоне сидит безвылазно в четырех стенах уже полтора года. И это, конечно, очень тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать», — поделился знаменитость в интервью проекту «Личные связи» на YouTube-канале.

У младшей же дочери артиста дела обстоят получше, по словам Агутина. Елизавета с 2003 года живет в США. Возвращаться в Россию она не хочет. Там она пытается найти себя самостоятельно, не прося помощи у звездных родителей.

Поначалу ей было не чуждо работать официанткой, курьером. Но кровь дала о себе знать: Елизавета решила продолжить семейное музыкальное дело и основала рок-группу Bruvvy band. Вместе с коллективом Лиза штурмует сцены американских клубов.

«У нее есть коллектив, они играют. Но, естественно, это происходит не в том количестве, в котором ей хотелось бы», — объяснил певец.

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