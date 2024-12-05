Российской хвостатой запретили участвовать в собачьем «Оскаре»

Собаке из России запретили участвовать в «Оскаре» для животных

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

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Ириска сыграла в фильме «Операция холод».

Российской собаке-актрисе Ириске запретили участвовать в европейском аналоге «Оскара» для четвероногих. Официальное заявление выложили на странице премии Palm Dog Award. Ранее эту премию получил украинский пес Патрон.

«С сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены снять вашу собаку с соревнований. Это связано с ситуацией в мире и политикой нашей организации», — говорится в сообщении.

Ириска сыграла в новом фильме «Операция «Холод», это ее первая киноработа.

Ограничения на участие российских собак в международных конкурсах были объявлены в прошлом году. В этом году четвероногим, которые появились на свет после начала СВО, запретили принимать участие в эстонском кинологическом конкурсе.

С кошками ситуация обстоит похожим образом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, про советы по сохранению лап собак в зимний сезон. С наступлением холодного времени года многие обладатели четвероногих друзей начинают заботиться о защите лап своих собак от химических реагентов, используемых для борьбы с гололедом и снегом.