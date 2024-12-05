«Препятствия создавать не будем»: Россия готова к возвращению иностранных компаний

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился с иностранными и отечественными инвесторами.

Важный показатель — это, конечно же, ключевая ставка. До конца этого года, вероятно, повысится еще раз. Чем это нам грозит, а главное, когда может закончиться столь жесткая финансовая политика услышал на форуме «Россия зовет!» обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

На ключевую сессию форума участники спешили, теряя обувь. Вот каблук застрял в эскалаторе, дорогущая пара от Dolce & Gabbana. Получилось метафорично: западные капиталисты и тут вставляют российской экономике шпильки в колеса. Цель — навредить, но вот результат: инвестиционный форум полон.

Тут действительно очень много людей: иностранные и российские инвесторы. Весь второй этаж забит под завязку, такая же ситуация и внизу. Можно как угодно смотреть на инвестиции и способы развития российской экономики, но она совершенно точно вызывает интерес.

У экономического блока свои «слова года»: ключевая ставка, курс рубля. Их и обсуждают. Есть еще важная годовая инфляция. Путин объявил, что в этом году она 8,8%, и пообещал, что рано или поздно станет целевые 4%. По крайней мере, экономика растет.

В экономическое пространство России мечтают вернуться западные компании. Инвестор из Германии по-английски спросил, разрешат ли.

«Просто так вернуться на свои прежние, что называется, места достаточно будет сложно, но мы никаких специальных препятствий для этого создавать не будем. Сейчас, смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Ну, зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, продавал свою продукцию, даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции. Не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», — отметил Владимир Путин.

Путин подчеркнул: Россия не разворачивалась на Восток. Это результат работы, которую наша страна ведет с начала 2000-х. Плачевная ситуация на Западе — результат западных же решений. И они продолжаются: Дональд Трамп пообещал, что он введет 100% пошлины на товары из стран БРИКС, если те создадут свою валюту и откажутся от доллара.

«Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят, за что боролись, на то и напоролись. Даже страны, которые являются безусловными союзниками Соединенных Штатов, они сокращают свои золото-валютные резервы и в долларах, и в евро. За последние лет десять сокращение составило примерно 13%. Это значительная величина. Причем это происходит естественным образом. И никто не сможет повернуть эти процессы вспять», — подчеркнул президент.

Расчеты в юанях — другое дело. На форуме много китайских инвесторов, сейчас самое время вкладываться.

«Из-за курса рубля нам сейчас выгодно инвестировать в Россию. Есть возможность сэкономить», — пояснил председатель совета директоров компании China Chengtong international investment company Сунь Бохуэй.

Вкладывать китайцы хотят, в том числе в производство автомобилей.

«Хочу у вас узнать, планируется ли частичная или полная локализация производства китайских машин в России?» — задали вопрос президенту.

«Мы стремимся к максимальной локализации, то есть к производству составных деталей автомобилей именно на нашем рынке, в нашей экономике, на наших производствах. Вопрос в темпах, сроках и объеме поддержки со стороны государства. Но мы с нашими китайскими друзьями договоримся по этому вопросу. И договариваемся так же, как и по другим направлениям нашего взаимодействия», — ответил Путин.

Это, конечно, усилит конкуренцию на рынке. А тут еще и ставка, и ужесточение условий кредитования. Но в кулуарах глава АвтоВАЗа рассказал: цены пока не поднимут и планы продаж пока прежние.

«Мы в общем-то будем очень внимательно теперь смотреть и, возможно, предлагать совету директоров ревизию нашего производственного плана на следующий год, который утвержден в размере, в объеме таком же, как и в текущем 2024 году, — 500 тысяч автомобилей. Ну, в общем-то будем внимательно в ручном режиме, на кончиках пальцев, так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения», — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

С экономикой работать надо. Путин призвал увеличивать не расходы, а эффективность. Поручил не допустить чрезмерной долговой нагрузки на компании с госучастием. Снижение инфляции поможет. Глава Центробанка в первой половине дня заявила, что процесс будет не быстрым.

«В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год. Нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

А министр финансов похвалил подписанный недавно бюджет и обещал, что его возможно исполнить.

«Какие-то расходы не первоочередные сносили на более поздние сроки и таким образом с большими непростыми задачами и сложностями столкнулись. Тем не менее бюджет, не знаю, Эльвира Набиуллина подтвердит, бюджет неплохой получился, главное, его теперь исполнить. Уверен, что так и будет», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

В будущем году в системе федерального бюджета будут рассчитываться и цифровым рублем, заявил Путин. А еще призвал сделать инвестиции на фондовом рынке привлекательными для россиян. Западные инвесторы не все, но ушли, а экономика не остановилась.

«Создаются новые бренды, мы поддерживаем нашего отечественного производителя. Видимо, было неожиданным для тех, кто вводил определенные ограничения в сфере экономического сотрудничества. Наверное, думали, как я в своем выступлении отметил, что производства закроются, тысячи людей окажутся без работы на улицах, а у нас безработица 2,4%», — отметил президент.

Всегда найдется, с кем работать. Путина дважды пригласили в разные провинции Китая. Представители Африки интересовались перспективами сотрудничества.

«Африка, вроде как, географически достаточно удаленный континент, но близкий нам континент по духу, потому что в Африке проживают очень мужественные, свободолюбивые страны, которые дорожат своим суверенитетом. И в этом смысле Африка является надежным партнером», — заключил Путин.

Индейцы, турки, иранцы, сотни представителей из десятков стран мира пытались тоже задать Путину вопрос. В конце концов разговор затянулся.

«Нет, я чувствую, это закончить невозможно, можно только прекратить», — сказал Путин.

И прекратить пришлось, надо же идти воплощать все предложенные идеи в жизнь.