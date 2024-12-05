Сектанты оказались причастны к теракту в «Крокусе»: новые подробности трагедии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Следствие установило, что злоумышленники помогали побегу преступников 22 марта.

Задержаны еще четыре человека, которых подозревают в организации атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Самым важным в этой новости является то, что все четверо — это не просто бандиты, а участники старейшей в нашей стране террористической организации.

О баталхаджинцах* слышали не многие, но они ведут свою войну уже почти 200 лет. И им не важно против кого — царя, советской власти или президента. Их цель — уничтожение государства. И отсюда эти бессмысленные расстрелы мирных людей. Эксклюзивные подробности рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Силовики работают в Ингушетии. Эксклюзивные кадры, которые оказались в распоряжении «Известий». Задержанные — члены банды баталхаджинцев. Они причастны к побегу преступников, которые 22 марта устроили страшный теракт в «Крокус Сити Холле».

Изъяты боевые гранаты, пистолет, боеприпасы. А в начале ноября стало известно: именно баталхаджинцы продали оружие террористам. Передача состоялось — в селе Сурхахи. Двоих тогда удалось арестовать. Еще двое — в розыске. Один погиб при попытке сбежать от полиции.

«Установлена связь данной террористической организации и теракта в „Крокус Сити Холле“, в частности поставка оружия. Идет работа, что та же органиазаиця принимала участие в финансировании этого теракта», — заявил член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Баталхаджинцы — секта. Боевое крыло — признано террористическим в 2022 году. «Крокус» — не первый теракт, к которому они причастны.

2009 год. Взрывное устройство срабатывает на пути следования поезда «Невский экспресс», он направлялся из Москвы в Петербург. 28 человек погибли. 132 — ранены. Весной 2010 года спецназ в Ингушетии ликвидирует братьев Картоевых из банды баталхаджинцев. А также идеолога терроризма на Кавказе — Александра Тихомирова* по кличке Саид Бурятский. Все они были причастны к организации подрыва путей.

Изначально баталхаджинцы — религиозное общество суфистов — мистиков. Основатель — Батал-Хаджи Белхороев, он проповедовал еще в 1870-х годах XIX века. Правда, его методы — уже тогда вызывали вопросы у соседей. Вот прошение жителей села Экажево за 1904 год. Они утверждают, что именно Белхороевы вывезли местных мужчин, несогласных с их действиями в лес и жестоко истязали.

«Считаем необходимым донести, что Батал-Хаджи Белхороев четверть века тому назад составил преступное сообщество, имевшей в своей основе фанатизм и религиозную нетерпимость, впоследствии одержали верх черты, присущие шайке для убийств, поджогов и разбоев», — говорится в документе.

«Им стало казаться, что государственная власть их преследует. Уже давно они перешли к открытым и агрессивным действиям по отношению к представителям власти», — заявил сектовед Александр Невский.

Сегодня членами террористического формирования могут быть до 20 тысяч человек. Клан по традиции возглавляют потомки основателя.

Так задерживали в 2022 году Мустафу Белхороева — руководителя Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия — внука Батал-Хаджи, за незаконное хранение оружия. Его брат Якуб — руководитель Фонда соцстрахования — был приговорен к девяти годам колонии за хищение бюджетных средств. Баталхаджинцы действуют нарочито нагло. Вот так киллер застрелил руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Причем — в Москве. Начальник Центра «Э», как считается, слишком близко подобрался к лидерам секты.

«Они действуют по концепции спецслужб запада, которые руководствуются стратегией „тысячи уколов“, созданием максимального количества террористических организаций, которые буут работать на территгрии России», — заключил Андрей Попов.

По сути, более 100 лет клан баталхаджинцев работает против России, не стесняясь в методах и средствах.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

** — внесен в список террористов и экстремистов.