Символ Таиланда: суп «Том Ям» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Фото: 5-tv.ru

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Тайцы по-настоящему гордятся своим кулинарным блюдом, которое оценили уже давно по всему миру.

Острый суп «Том Ям», который нравится многим по всему миру, внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон во время 19-й сессии организации в столице Парагвая Асунсьоне.

Она отметила, что популярное блюдо уже давно стало символом образа жизни тайцев и одним из ярких элементов мягкой силы «страны улыбок», которым жители Таиланда гордятся.

К слову, с тайского название блюда переводится как «вареный острый салат»: «Том» означает варить на воде, «Ям» — салат. Существует множество видов блюда: с курицей, с рыбой, кальмарами и другими морепродуктами. При этом суп даже с креветками в Таиланде готовится в двух вариациях: с кокосовым молоком и без него. Во втором случае блюдо получается прозрачным. При этом, несмотря на наличие или отсутствие кокосового молока, в суп всего добавляют корень галангана (растение — Прим. ред.), красный перец чили и лемонграсс (лимонная трава — Прим. ред.). Но окончательный вкус блюда зависит и от того, с курицей он, с рыбой или с креветками.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт тайского супа «Том Ям» на кокосовом молоке.