На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины

Фото, видео: 5-tv.ru

В нашей поддержке нуждается девочка Дарина с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца.

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Сегодня — День добрых дел на «Пятом канале». И в нашей поддержке нуждается девочка Дарина с тяжелым недугом — врожденным пороком сердца, из-за которого любая физическая активность приводит к сильной одышке. На лечение нужны четыре миллиона рублей.

Помочь собрать деньги можете вы — зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

«Станут они вдвоем танцевать с Аришкой, она буквально минуту-полторы и все: губы синие, прямо вот уже кожа начинает становиться мраморной», — рассказывает Ирина Бутрим, мама Дарины.

«Естественно, у нее одышка, начинает задыхаться. Словами это не передать. Когда вы это видите, что у вашего ребенка губы начинают синеть или темнеть, это очень больно», — добавляет Георгий Малюгин, отец Дарины.

У Дарины врожденный порок сердца. Страшный диагноз поставили еще во время беременности мамы. На УЗИ выяснилось, что сердце девочки состоит не из четырех камер, как у всех, а из двух.

Сразу после появления на свет малышку увезли на реанимобиле в кардиохирургию — под наблюдение столичных врачей. Девочка была очень слаба. Первую операцию сделали в семь с половиной месяцев. После нее малышке стало лучше — она начала активнее развиваться, догонять сестру. И теперь готова еще к одной операции, благодаря которой сатурация должна прийти в норму. Дарина сможет быть таким же активным ребенком, как и все.

«Эта операция как один из этапов лечения подобных пороков. Та кровь, которая не получает оксигенации, не получает насыщения кислородом из нижних отделов нашего тела, минуя не сформированные отделы сердца. Сразу вена, которая отвечает за подачу этой крови к сердцу, соединяется с веной, которая идет в легкие. И таким образом кровь оксигенируется, минуя отделы сердца, которые не сформировались», — объясняет главный врач клиники «Тигренок» Надежда Раппопорт.

Операцию согласились сделать немецкие врачи. Но счет за лечение огромный — необходимо 4 000 000 рублей. Помочь собрать нужную сумму родители просят неравнодушных людей.

Немного усилий и мы, все вместе, сможем подарить девочке чудо, в которое она так верит — папа Дарины рассказал, что дочка надеется получить новое сердечко в подарок от Деда Мороза на Новый год. Тогда сбудутся и другие мечты Дарины — побывать на море, а в будущем стать гимнасткой.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Дарине, обратившись напрямую в благотворительный фонд.