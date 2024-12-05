«Проплакала весь вечер»: Боня с крахом провалилась при запуске своего бренда

Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

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Звезда расплакалась перед поклонниками от обиды.

Телеведущая Виктория Боня призналась, что выпустила в продажу бракованную косметику. Об этом блогер рассказала в социальных сетях.

Звезда очень долго готовилась к запуску лично придуманной и разработанной линии косметики. Она продумывала все до мелочей, старалась сделать наилучший продукт на рынке и порадовать своих поклонников. К несчастью, во время производства произошла какая-то непредвиденная проблема и карандаши оказались плохого качества.

«Внутри стержня воздух и, когда ты точишь карандаш, то он отделяется маленьким стержнем или крошится», — поделилась Боня.

Несмотря на огромные убытки, Боня слезно обещала вернуть деньги каждому клиенту, который нарвался на некачественный продукт. Также можно попросить о замене плохого товара.

Телеведущая отметила, что она со своей командой снимает всю партию с продаж, так как считает такую ошибку недопустимой. Звезда принесла свои извинения всем, кого разочаровала и заверила, что выйдет на рынок после того, как завод-производитель исправит свою ошибку.

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