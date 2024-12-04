Парламент Южной Кореи внес предложение об импичменте президента

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won; 5-tv.ru

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За последние 60 лет в стране у целой череды ее лидеров сложилась незавидная судьба. Почему так происходит?

Парламент Южной Кореи внес на рассмотрение предложение об импичменте президента страны Юн Сок Еля после того, как государство едва не оказалось на грани государственного переворота. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Парламент Южной Кореи в четверг официально внес предложение об импичменте президенту Юн Сок Елю из-за неудачной попытки ввести военное положение», — отмечается в публикации.

Согласно источнику, голосование должно состояться в течение 24-72 часов. Предложение поддержал 191 депутат из шести оппозиционных партий. Единственная партия, не присоединившаяся к инициативе, — «Сила народа».

К слову, Юн Сок Ель — далеко не первый президент Южной Кореи, замешанный в крупных политических скандалах. За последние 60 лет в стране у череды лидеров сложилась незавидная судьба.

Данное явление в беседе с 5-tv.ru объяснил профессор, кандидат филологических наук университета Вонкванг Мун Чжун Ил. По словам эксперта, президенты Южной Кореи зачастую были свергнуты из-за того, что не оправдали ожиданий корейского народа.

Он отметил, что со времен Корейской войны страна преодолела несколько политических кризисов при активном участии народа. Поэтому у граждан имеется хороший опыт устранения президентов, не оправдавших их ожиданий.

«Основной способ смены политической власти в демократической стране — это, конечно, выборы. Однако, даже если лидер избран в результате выборов, и когда выбранный лидер совершает коррупцию и мошенничество, не соответствующие народным стандартам, народ считает, что у него есть право сопротивляться и сменить власть», — заключил Мун Чжун Ил.

Ситуация в Южной Корее

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения 3 ноября. Прежде он провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позже он выступил с обращением по ТВ, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения Ель назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране.

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии проголосовали за отмену военного положения.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.

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