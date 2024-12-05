Заработала на бывшем: спрос на выступления Нюши взлетел после развода

Продюсер Дворцов: Нюша просит два миллиона рублей за выступление в Новый год

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Звезду можно будет лицезреть на многих федеральных телеканалах в новогоднюю ночь.

Спрос на концерты певицы Нюши значительно возрос после ее развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал изданию «Страсти».

Звезда, известная своими яркими выступлениями и многолетней карьерой в шоу-бизнесе, сегодня может рассчитывать на гонорары от двух миллионов рублей и выше за один концерт. Как сообщил продюсер Дворцов, спрос на Нюшу остается стабильно высоким, особенно в преддверии новогодних корпоративов и праздничных мероприятий.

Взлет в карьере певицы произошел после разрыва с супругом Игорем Сивовым, с которым та прожила семь лет. Причиной нелегкого решения стала измена со стороны бизнесмена.

«Когда есть бракоразводные процессы или бракосочетания, то становится больше цитируемость, больше заказчиков, больше рекламы», — объяснил Дворцов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова. Знаменитость отметила, что с рок-музыкантом они состояли в рабочих отношениях. А с еще одним фигурантом дела — своим телохранителем Игорем Малаховым — у нее была романтическая связь. Также она отметила, что с главным подозреваемым продюсером Талькова Валерием Шляфманом познакомилась только в день убийства артиста.