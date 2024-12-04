Maybach за 21 миллион рублей угнали с парковки в «Москва-Сити»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По привычке его хозяйка оставила ключи на колесе.

Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей угнали с парковки в столичном «Москва-Сити». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При этом угнанный автомобиль достаточно оперативно обнаружили в кювете на юго-востоке Москвы в районе Кусковского лесопарка. Неизвестные бросили дорогую иномарку и сбежали.

Удалось установить, что Maybach принадлежит бизнес-вумен Елене Беренштейн. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что машину действительно угнали с платной парковки. По ее словам, подозреваемых в преступлении разыскивают, против них возбуждено уголовное дело.

Пропажу автомобиля Беренштейн обнаружила утром 2 декабря. При этом ключи миллиардерша обычно оставляла под колесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и врезался в еще несколько человек. Так автомобиль пытался объехать аварию. Машина оказалась на встречке, где сразу же столкнулась с кроссовером.

К несчастью, одна из участниц этой аварии получила смертельные ранения, а инспектор ДПС был госпитализирован в больницу.