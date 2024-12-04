«Это задевает мои чувства»: почему Бритни Спирс сбежала в Мексику

Фото: www.globallookpress.com/Wiese/face to face

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Певица была замечена в аэропорту в свой день рождения.

Американская певица Бритни Спирс переехала в Мексику, чтобы избавиться от внимания прессы. Об этом пишет издание E! News.

«Это действительно задевает мои чувства», — призналась скандально известная певица.

Артистка говорила, что на протяжении всей жизни она страдает от чрезмерного внимания журналистов к своей персоне. Теперь Спирс намерена положить конец своим страданиям.

Как только американская певица окончательно расторгла брак со своим бывшим возлюбленным Сэмом Асгари, она была замечена в аэропорту Кабо Сан Лукаса. На этот шаг она решилась прямо в свой день рождения — 2 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рождественскому хиту Last Chrismas группы Wham! исполнилось 40 лет. Композиция очень быстро стала популярной и сейчас ее знают и любят по всей планете. Сегодня уже сложно представить себе подготовку к большому празднику без песни, которой миллионы людей из года в год отдают свое сердце.