«Столько эмоций»: Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца
Таша Белая мечтает о предложении руки и сердца на воздушном шаре
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Взять в жены звезду хотели не раз.
Певица Таша Белая мечтает о предложении руки и сердца, как в кино — например, его должны сделать на воздушном шаре. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Мое собачье дело».
Белая также отметила, что идеальное предложение руки и сердца делают в праздник, например, в День рождения. А особенно приятно, когда оно спонтанное.
«Зачем подготавливаться к этому <…> Это же столько эмоций, эндорфина, это же очень прикольно», — отметила певица.
Знаменитость призналась, что ей уже делали предложение и не раз, однако все они были не такими, как она мечтала. Это было больше похоже на сухую договоренность, чем на страстный сюрприз.
«Мне кажется (идеальное предложение — Прим.ред) это полет на воздушном шаре. Открывается бутылка шампанского, рядом скрипач», — подчеркнула Таша, отметив, что фантазия у нее буйная.
Звезде важно, чтобы была романтика, а после — прекрасные воспоминания от столь важного события.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Таша Белая рассказала об отношениях с альфонсами.