Путин: Запад заблокировал российские активы, но пока не украл окончательно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Россия, по словам президента, была вынуждена пойти на ответные меры.

Западные страны пошли на блокировку российских активов, однако окончательного шага в отношение этих средств пока не совершили. Об этом президент России Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме форум ВТБ «Россия зовет!».

«Они, правда, не сделали последнего шага. Они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно. Мы, со своей стороны, вынуждены были принять соответствующие меры», — напомнил российский лидер.

Страны Запада, в первую очередь члены G7 и Евросоюза, заморозили около 260 миллиардов евро активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Самый большой объем таких активов — 191 миллиард евро — заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии. Активы, заблокированные в США, оцениваются в пять миллиардов долларов, в Канаде — в 328 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский продолжает выпрашивать российские активы у Запада. Он требует отдать ему 300 миллиардов долларов, которые киевский режим планирует пустить на покупку оружия.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.