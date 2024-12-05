Была украдена, нашлась в Канаде: семье ветерана ВОВ вернули его медаль «За отвагу»

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Награда пропала 60 лет назад. Отыскать ее смогли участники военно-исторического клуба в Торонто.

Фразу «Никто не забыт» лишь подтверждает пронзительная история, которая произошла в семье ветерана Великой Отечественной Алексея Шубина. Медаль героического деда вернулась домой спустя более полувека после пропажи. А обнаружили один из почетных знаков отличия «За отвагу» в Канаде. Как она там оказалась и как в итоге удалось разыскать, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Семья ветерана Великой Отечественной войны Алексея Шубина впервые в жизни видит главную награду их деда — медаль «За отвагу». Она пропала 60 лет назад.

«Представить не могу, что такое могло случиться. Что она вернулась в конце концов домой», — говорит внучка ветерана Юлия Денисова.

Медаль Алексей Шубин получил за участие в наступлении на немецкий Франкфурт-на-Одере в 1945-м. Ждал ее после окончания войны еще шесть лет. А в 1960-х награда исчезла из его дома в Свердловске.

«Когда я спрашивала у него про медали, он говорил, что так получилось, что их украли. Потому что, говорит, раньше дома не закрывались. Он переживал», — признается Денисова.

Все это время медаль Алексея Шубина находилась в Канаде. Отыскать ее смогли участники военно-исторического клуба в Торонто.

Наши соотечественники уже семь лет устраивают реконструкции боев времен Великой Отечественной войны. И наглядно рассказывают молодежи на Западе, как Советский Союз боролся с фашизмом.

По словам реконструкторов, все началось с празднования Дня Победы. Они организовывали выставки, посвященные советскому оружию. На них пришло огромное количество зрителей.

А сейчас в рядах реконструкторов много канадцев, в том числе молодых, которые заинтересованы настоящей историей Европы. И они участвуют в реконструкционных боях — на стороне советской армии.

После Второй мировой войны в Канаду хлынул поток украденных у наших ветеранов боевых наград. Энтузиасты стали их выкупать и по номерам разыскивать обладателей орденов и медалей. В том числе и через поисковые бригады в России.

«Если родственники в открытых источниках выкладывают сведения о своих боевых предках, то найти их бывает, как правило, очень просто», — рассказывает глава поискового отряда Анастасия Карагодина.

Так, две недели назад на свою историческую родину и вернулась медаль за отвагу Алексея Шубина. Буквы уже потеряли цвет, но для семьи ветерана его награда теперь еще ценнее.

За несколько лет из Канады в Россию вернулась уже сотня медалей и орденов. Хозяев удалось найти лишь у нескольких боевых наград. Остальные хранятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга — как память о героях Великой Отечественной войны и современных энтузиастах из Запада, которые не поддаются попыткам стереть историю Второй мировой.