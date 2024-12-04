Азиза выступила в суде по делу об убийстве Талькова

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Певица призналась, что держала пистолет, выстрел которого погубил артиста.

Азиза выступила в суде по делу об убийстве Игоря Талькова. Певица призналась, что в тот роковой вечер она держала в руках пистолет, из которого убили артиста.

По официальной версии именно из-за нее разгорелся конфликт в «Юбилейном». Как оружие попало к Азизе? И кто попросил его спрятать администратора Талькова? Корреспондент «Известий» Полина Пятышева побывала на заседании и рассказала подробности.

Камуфлированная кепка и звезда на груди — для сегодняшних слушаний в зале суда Азиза выбрала стиль «милитари».

По словам певицы, когда раздались выстрелы, она была в столовой «Юбилейного». Выбежала, увидела драку. Валерий Шляфман ногами бил ее охранника Игоря Малахова. Тот лежал на полу лицом вниз.

— Я закрыла собой Малахова, — сказала Азиза.

— Как конкретно, легли на него? — уточнили в суде.

— Прямо легла на него! — пояснила Азиза

После, вспоминает Азиза, Шляфман убежал в гримерку, в руках у него был пистолет. Позже сама певица нашла револьвер в бачке унитаза и вернула своему телохранителю. События развивались молниеносно.

«Я думала, что это Малахов ранен, потому что столько крови. Я спрашивала: кто ранен, кто ранен? И мне сказали: Игорь Тальков», — вспоминает Азиза.

Пуля попала в сердца певца. Врач дворца спорта сразу заключил — спасти Талькова невозможно. Проведенные экспертизы установили: роковой выстрел совершил именно Валерий Шляфман. Ему заочно предъявили обвинение и еще в 1992-м объявили в международный розыск.

— А не знаете, что сейчас со Шляфманом? — уточнила корреспондент.

— Нет, — ответила Азиза.

И главный вопрос:

— Как считаете, кто выстрелил? — спросила корреспондент.

— Я уже ничего не считаю. Здесь уже не помнишь, что говорил 30 лет назад, а еще считать что-то должна, — ответила певица.

Чтобы окончательно разобраться в этом запутанном деле, на допрос также вызвали администратора Талькова. Как выяснилось, именно ее Шляфман попросил спрятать револьвер в туалете. Зачем — не объяснил.

Дал показания и охранник Талькова. Он видел, как завязалась драка, пытался ее остановиться, но предотвратить трагедию не смог.

С помощью показаний звезд суд по крупицам восстанавливает хронологию событий того дня. На прошлом заседании свою версию рассказала Наташа Королева. Также на допрос должны явиться Лолита Милявская, Богдан Титомир и Игорь Николаев.

Всего сегодня было допрошено четверо свидетелей, что еще раз попытались детально вспомнить события в «Юбилейном». Следующее слушание назначено на 11 декабря.