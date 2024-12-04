ВС РФ помогли сирийским войскам прорвать окружение под Алеппо

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

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А в провинции Хама удалось отбросить боевиков более чем на 20 километров от столицы региона.

Вооруженные силы России помогли сирийским коллегам прорвать окружение под Алеппо. Из «котла», устроенного террористами, смогли вырваться офицеры и курсанты военной академии имени Асада, сообщили в Минобороны Арабской республики.

Также сирийские ПВО успешно отражают атаки ударных беспилотников, которыми, по сведениям разведки, исламистов снабжает Украина.

Сирийская авиация уничтожила вражеские склады боеприпасов и техники на юго-востоке провинции Идлиб. В провинции Хама удалось отбросить боевиков более чем на 20 километров от столицы региона. Уничтожен их командир.

Ранее 5-tv.ru писал, что сирийская армия и ВКС РФ за сутки уничтожили до 100 террористов, 12 танков, две РСЗО и 27 автомобилей. Обстановка в арабской республике остается напряженной. Правительственные войска продолжают отражать атаки экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Наиболее активные боевые действия идут на северо-западе Алеппо в провинциях Идлиб и Хама.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

