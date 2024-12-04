«Прямое руководство к действию»: Путин рассказал о борьбе с инфляцией в России

Путин поручил скоординировать действия правительства и ЦБ для борьбы с инфляцией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Сегодня этот показатель находится на достаточно высоком уровне — 8,8%.

Инфляция в России находится на достаточно высоком уровне, потому правительству и Центробанку необходимо скоординироваться для стабилизации этого показателя. С таким заявлением российский президент Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме форум ВТБ «Россия зовет!».

По словам Путина, инфляцию, конечно, необходимо сдерживать.

«Пока она находится на достаточно высоком уровне — это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России», — подчеркнул глава РФ.

Путин назвал это не призывом, а «прямым руководством к действию».

«Нужно правильно, с умом, использовать все экономические инструменты в борьбе с инфляцией. Не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России», — убежден российский лидер.

Президент призвал правительство «четче расставить приоритеты» в поддержке отраслей, который спонсируются из средств федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Набиуллина сравнила инфляцию с высоким пульсом во время бега.