Баю-баюшки-баю: как побороть бессонницу без лекарств

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Соблюдение режима дня и питания может улучшить качество отдыха ночью.

С бессонницей можно справиться и без лекарств. Об этом рассказал информационному агентству URA.RU врач-невролог, сомнолог Никита Горбачев.

По словам эксперта, причины нарушения сна могут быть разные, поэтому для их установления и назначения лечения необходимо обратиться к специалисту.

Если отклонения длятся до трех месяцев, то такую бессонницу относят к острой. Она, как правило, возникает из-за стресса или ОРВИ. При решении первопричины уходят и проблемы со сном. Поэтому для лечения этого типа препараты назначают редко, а если и прописывают, то на срок от двух до четырех недель.

Улучшению качества отдыха способствует соблюдение гигиены сна. К ней относятся: удобство постели, соблюдение режима дня и питания, регулярное проветривание и отсутствие посторонних звуков.

Если бессонница эпизодическая, то восстановиться поможет соблюдение простых правил, уверен специалист. Избегайте сна днем, уберите из спальни часы, чтобы привычка смотреть на них не мешала отдыху. Если уснуть не получается, не пытайтесь себя заставлять, необходимо на что-нибудь отвлечься, а потом попробовать еще раз.

Горбачев описал и хроническую бессонницу, то есть ту, которая длится дольше трех месяцев. В таком случае у человека вырабатываются нарушения поведения в постели. Он начинает бояться не заснуть и в итоге только усугубляет ситуацию. Такое отклонение лечат когнитивно-поведенческой терапией у психологов или психотерапевтов. Они корректируют неправильные установки, мысли и привычки перед сном. В таком случае могут назначить лекарства.

«Иногда прибегают к приему длительного курса препаратов со снотворным действием: антидепрессантов, нейролептиков и других. Однако показано, что в долгосрочной перспективе эффективность когнитивно-поведенческой терапии бессонницы выше по сравнению с лекарственной терапией», — пояснил сомнолог.

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