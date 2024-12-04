«Антимужчина года»: немецкая редакция Playboy унизила Шольца

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

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В рейтинг самых надоедливых политиков по итогам 2024 года также попали и другие публичные персоны.

Канцлер Германии Олаф Шольц является «антимужчиной года» по версии немецкой редакции журнала Playboy. Он возглавил антитоп 2024 года.

В рейтинг самых надоедливых политиков по итогам 2024 года также попали глава Минэкономики Германии Роберт Хабек (второе место), экс-министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (третье место), член Европарламента Максимилиан Кра (четвертое место), а также лидер блока партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии Фридрих Мерц.

На днях же состоялся телефонный разговор президента РФ и канцлера ФРГ. Путин заявил Шольцу, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

Канцлер Германии, в свою очередь, осудил военную операцию России на Украине и призвал президента РФ вывести войска. Также Шольц выразил решимость ФРГ поддерживать Киев до тех пор, «пока в этом есть необходимость». В Кремле же назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олаф Шольц прибыл на Украину впервые за два с половиной года. Визит канцлера Германии в Киев проходит на фоне масштабной забастовки немецких рабочих.