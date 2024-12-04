Яд и пыль: какие комнатные растения опасны для здоровья

Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

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В группе риска тех, кто может пострадать от цветов в квартире, — дети и животные.

Комнатные растения могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказала изданию Lenta.ru преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По словам специалиста, многие популярные цветы, которые украшают квартиры, содержат оксалат калия. Если растение с этим веществом попробуют «на зуб» дети или животные, то последствия для здоровья могут оказаться очень неприятные.

«Может вызвать сильное раздражение кожи, а при попадании в организм — нарушение работы сердца, воспаление слизистой оболочки желудка, отеки и проблемы с дыханием», — предупредила эксперт.

Оксалаты содержат такие цветы как диффенбахия, монстера, филодендрон, спатифиллум, эпипренум и каладиум.

Кроме этого опасными могут быть растения, в которых есть сапонины, например, английский плющ. При контакте, он способен вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. А если его листы попадают в организм, то стоит ожидать тошноту, диарею и боли в желудке, поясняет Золотарева.

Любимые многими фиалки и бегонии относятся к тем цветам, что аккумулируют пыль на листьях. Поэтому тем, кто страдает аллергией и не готов регулярно очищать зеленых красавцев, лучше отказаться от содержания этих растений, советует специалист.

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