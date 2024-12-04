Фото: Reuters/Thomas Peter

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В чем главный страх главы киевского режима?

Президент* Украины Владимир Зеленский боится давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

«Зеленский рад, что интервью с вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — написала она.

Как отметила Панченко, Зеленский не видит для себя никакой выгоды в прекращении боевых действий на Украине. Таким образом журналистка отреагировала на приезд Карлсона в Россию ради того, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Карлсон в России

Ночью 4 декабря Такер Карлсон опубликовал видео в соцсети. В ролике журналист, стоящий на Красной площади, анонсировал выход интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которое должно выйти в ближайшее время.

Также Карлсон сделал несколько заявлений о ситуации в мире на сегодня.

«Американцы, мы находимся в состоянии ожесточенной войны с Россией, необъявленной войны, за которую вы не голосовали, и которую большинство американцев не хочет, но она продолжается», — сказал он.

Карлсон подчеркнул, что из-за политики пока еще действующего президента США Джо Байдена мир находится на грани ядерной войны, которую многие просто отказываются воспринимать всерьез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда выйдет интервью Лаврова журналисту Карлсону.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.