АвтоВАЗ планирует выпустить 500 тысяч автомобилей в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Президент компании оценил ситуацию на рынке авто.

АвтоВАЗ намерен выпустить 500 тысяч автомобилей в 2025 году. Такое заявление сделал глава автокомпании Максим Соколов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«500 тысяч автомобилей, это бюджет и производственный план, утвержденный Советом директоров», — сказал он.

Однако план может поменяться из-за динамичного изменения ситуации на рынке. Продажи авто во всех сегментах сегодня падают, хотя машины бренда Lada держатся в трендах. По сравнению с прошлым годом, в 2024-м ситуация находится в плюсе. Тем не менее автокомпания готовится к непростому следующему году.

Как подчеркнул Соколов, сейчас АвтоВАЗ аккумулирует необходимые финансы, ведет переговоры с банками-кредиторами, дилерскими центрами, а также внимательно следит за ситуацией партнеров-поставщиков компонентной базы. По словам главы компании, сегодня на всех фронтах «наблюдаются макроэкономические грозы».

Речь идет, продолжил Соколов, как о росте курса рубля, так и ключевой ставке, что замедляет кредитование. Так, примерно 60-65% всех машин в сегменте, где работает бренд Lada, продаются именно в кредит.

Кроме того, АвтоВАЗ пока не планирует повышать цены на продукцию. Однако изменяющийся курс рубля приведет к удорожанию закупок импортных компонентов.

Прежде сообщалось, что выдачи автокредитов в России рухнули почти на 40% в октябре. Это связано с высокой ключевой ставкой и возросшим утильсбором на импортные автомобили.

Согласно оценкам экспертов по состоянию на ноябрь, переплата за недорогую машину сейчас составляет до 80% от первоначальной стоимости, и это с учетом первого взноса. Среди машин, на покупку которых берут кредиты, лидирует отечественная Lada. На втором месте по популярности — китайская марка Chery.

Ранее 5-tv.ru писал, что АвтоВАЗ опроверг информацию об индексации цен на свои автомобили. В последний раз компания поднимала цены на продукцию в августе 2024 года. По словам Соколова, это было «инфляционной индексацией».