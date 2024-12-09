Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Постановка для художественного руководителя театра стала режиссерским дебютом.

Роль прекрасного пола в жизни каждого мужчины велика: сначала мы познаем мир благодаря мамам, а потом осознанно выбираем ту, с которой преодолеть все невзгоды и сложности, создав семью. Несмотря на такое разнообразие постановок знаменитого произведения Антона Павловича Чехова «Чайка», мало кому удается передать весь смысл пьесы, заложенный автором. Так почему же Хабенский считает свою постановку произведением про женщин, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с артистами.

«Самое главное, мне показалось сегодня и это очень похоже на правду — это то, что главные герои, я тоже над этим размышлял, — это женщины в этой пьесе, все, без исключения. Они создают и делают мужчин героями, они делают мужчин благодаря их вниманию или невниманию — счастливыми или несчастными, способными на высокий полет и способными на то, чтобы очень быстро, в течение двух лет, прожить целую жизнь, — отметил художественный руководитель театра им. А. П. Чехова.

Коллеги, которые играли тех самых женщин, способных изменить мужчин, солидарны с мнением режиссера спектакля. По словам Софьи Шидловской, ее героиня делала все для того, чтобы осчастливить своего избранника. Для этого ей пришлось забыть о своих мечтах и планах, упав с головой в этот омут страстной любви.

«Ну изначально она, может быть, и могла стать на один уровень с Аркадиной, но она в какой-то момент в общем ушла с головой в эту любовь к Тригорину и это стало для нее самым важным. И, скажем так, она отбросила свои амбиции, свои мечты, свой талант, потому что она влюбилась в человека и решила, что он пойдет за ней на край света, но оказалось, что все не так и она ошибалась», — высказалась актриса.

По мнению Шидловской, этот спектакль в первую очередь для женщин как раз из-за того, что ее героиня и олицетворяет всю любовь, бесстрашие и самопожертвование, которыми наделены все представительницы прекрасного пола.

Кристина Бабушкина, которую играла одну из главных ролей этой пьесы, убеждена, что женщины спектакля хотят просто быть счастливыми.

«Прежде всего для меня эта история обыкновенной женщины, которая работает актрисой, большой популярной актрисой. У которой есть также свои переживания, свои взаимоотношения, свои претензии, своя любовь, своя нелюбовь, свои проблемы с ребенком. Она просто хотела быть счастливой, но делала и себя несчастной, и окружающих», — рассказала Бабушкина.

«Чайка» стала одним из знаковых событий в театре, ведь это режиссерский дебют художественного руководителя Константина Хабенского.

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