СВР: Евросоюз относится к Молдавии как к своему вассалу

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В республике готовится раскол внутри оппозиции. Что он даст ЕС?

Молдавия стала еще одной площадкой, куда представители Евросоюза успели «заложить бомбу замедленного действия под фундамент государственности». Это данные нашей Службы внешней разведки.

Она сообщила, что ключевая роль — у главы представительства ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкиса. Его задача — спровоцировать раскол в рядах оппозиции. Тогда лидеры партий будут заняты критикой в отношении друг друга, а не руководства страны.

Кроме того, европейский дипломат потребовал под любым предлогом отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул, применяя аресты и уголовные преследования в отношении ее команды.

В итоге с подачи Мажейкиса на политической арене должна появиться новая прозападная политическая партия «За европейскую Молдавию». Именно она станет главным рычагом для раскачивания ситуации внутри государства.