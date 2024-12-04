Правительство Франции может уйти в отставку в ближайшее время

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К зданию Национального собрания пришли сотни парижан, возмущенные политикой правящей партии.

Французское правительство может сложить свои полномочия уже через несколько часов. К зданию Национального собрания пришли сотни парижан, возмущенные политикой правящей партии.

Французы требуют от властей не принимать новый закон, благодаря которому выплаты налогов и пошлин увеличатся в несколько раз. Согласно проекту бюджета Франции, на 2025 год расходы на оборону должны вырасти на три миллиарда евро, и все это — за счет социальных расходов.

В то же время представители крайне правой партии, которую возглавляет Марин ле Пен, уже давно требуют пересмотреть траты. Например, вместо того, чтобы спонсировать Киев, потратить средства на восстановление собственной экономики и атомной энергетики.