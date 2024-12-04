Баланс и сотрудничество: главные заявления с инвестиционного форума «Россия зовет!»

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В нем принимают участие представители власти, банкиры, бизнесмены и инвесторы, в том числе иностранные.

Последствия санкций, инфляцию, рост ВВП — состояние российской экономики и ее потенциал обсуждали сегодня на инвестиционном форуме ВТБ. Он проходит в Центре международной торговли в Москве.

Основная тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Участники — это представители власти, банкиры, бизнесмены, инвесторы, в том числе иностранные. В столицу приехали гости из Китая, Индии, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии, а также Африки.

О цифрах, которые касаются каждого, рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Форум «Россия зовет!», прежде всего, — про движение капитала. То есть о том, как привлечь средства в экономику, удержать их и заставить работать.

Сейчас инвестиции даются бизнесу непросто. Поэтому первая макроэкономическая сессия — в центре внимания. В зале — банкиры, промышленники и инвесторы. На сцене — весь финансово-экономический блок правительства, и, конечно, глава Центробанка. Эльвира Набиуллина предупреждает: несмотря на рекордную ключевую ставку, быстро побороть инфляцию не удастся.

«Нам нужно снижать инфляцию. И инфляция пока не начала замедляться. И в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но „тормозной путь“ до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — говорит Набиуллина.

При этом российская экономика пока продолжает уверенно расти. За первые девять месяцев этого года ВВП увеличился больше чем на 4%. Чтобы рост продолжался, нужны инвестиции, а они из-за жесткой денежно-кредитной политики Центробанка замедляются.

«Бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. И на уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются», — говорит министр экономического развития России Максим Решетников.

На полях форума как раз обсуждают пути выхода. Лейтмотив — поиск баланса между здоровым охлаждением экономики и ее качественным развитием. Есть и решения на законодательном уровне.

«Мы недавно приняли очень важные поправки в налоговое законодательство, например, инвестиционная льгота по налогу на прибыль. Плюс к этому очень много преференциальных режимов в стране работает, и федеральные, и региональные льготы на инвестиции», — говорит первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

В практической плоскости правительство предлагает для бизнеса «полноценное меню» из субсидий, государственно-частного партнерства. Особая роль — у институтов развития.

«Цель — сохранить масштабы поддержки российских проектов — не изменяется. Примерно на один триллион рублей в год мы будем этим заниматься», — говорит старший банкир ВЭБ. РФ Сергей Сторчак.

Не менее важно сохранить экономику привлекательной для внешних инвесторов, прежде всего из дружественных стран. Именно поэтому «Россия зовет!» теперь на нескольких языках.

В прошлом году форум впервые «заговорил» по-китайски. Появились соответствующие подзаголовки. В этом — уже полноценный стенд. Китайский деловой центр предлагает инвестировать в совместные проекты, а заодно угощает чаем.

Товарооборот с Китаем за десять месяцев этого года уже преодолел планку в 200 миллиардов долларов. Да и не в долларах он. Расчеты в национальных валютах становятся нормой для всех партнеров России. Иранский бизнес, к примеру, осваивает интегрированную систему «Мир — Шетаб», она заработала в этом году.

«На протяжении десяти лет у нас были проблемы с финансовой системой, но потом система „Мир“ открылась в Иранском банке. Но, по моему мнению, этого все равно недостаточно, потому что лимит перевода все еще не так высок, необходимо расширять сотрудничество», — говорит предприниматель из Ирана Бурна Джукар.

Расширять международное сотрудничество и стимулировать инвестиции внутри страны — вот главные темы форума. И его ключевого события — пленарной сессии с участием президента.