В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину, оформлявших ДТП

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Госавтоинспекции республики Башкортостан/adress; 5-tv.ru

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Аварию устроил барабанщик местной музыкальной группы.

В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и врезался в еще несколько человек. Так автомобились пытался объехать аварию. Машина оказалась на встречке, где сразу же столкнулась с кроссовером.

Легковой автомобиль отбросило на оформлявших ДТП людей. Одна женщина получила смертельные травмы. Инспектора ДПС доставили в больницу.

Виновником оказался барабанщик местной музыкальной группы. Химическое исследование концентраций алкоголя показала его наличие в крови. Причем содержание соответствует, примерно, одной выпитой бутылке водки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием трамвая. На камеру регистратора попало, как транспортное средство на бешеной скорости летит под откос и сносит все на своем пути. Под ударом оказались две легковые машины, которые стояли на рельсах в ожидании поворота. По предварительным данным, водитель трамвая не смог остановиться из-за отказа тормозов. На данный момент известно только об одном пострадавшем.