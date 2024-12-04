Набиуллина сравнила инфляцию с высоким пульсом во время бега

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Глава Центробанка выступила на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Инфляция похожа на высокий пульс у бегущего человека — тяжело преодолевать длинную дистанцию. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Так она ответила на вопрос, зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и без того хорошо растет.

«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию. Короткую (дистанцию. — Прим. ред.) можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело», — объяснила Набиуллина.

Она также сравнила инфляцию с высокой температурой у больного человека. Правительство и Центробанк работает над устойчивостью экономического роста. Если не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, то это будет воспринято как нежелание властей обуздать общий уровень цен. В результате курс рубля ослабится. При этом инфляция ускорится.

До этого президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет страны на 2025–2027 годы. Уровень инфляции, согласно документу, на следующие три года ожидается стабильным — 4-4,5%. Подробнее о том, что предусматривает закон, читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина высказалась о потенциале российской экономики. Мощным инструментом для борьбы с инфляцией и является ключевая ставка.