Собянин объявил об индексации московских социальных выплат

Фото: mos.ru

Так, минимальная пенсия жителей столицы с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц.

В следующем году социальные выплаты москвичам увеличат на 5,5%. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru. Так, минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц.

Кроме того, по словам Собянина, будут увеличены и единовременные, и ежемесячные социальные выплаты льготным категориям горожан.

Также в 2025 году запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам: годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Размеры этих выплат определят отдельно.

Ранее Собянин рассказывал, что в проекте бюджета Москвы на 2025 год почти 690 млрд рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям города.

«Развитие системы соцподдержки — наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», — отмечает мэр Москвы.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин утвердил бюджет страны на 2025–2027 годы.