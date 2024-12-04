«Позиции ослабевают»: почему Трамп против собственной валюты БРИКС

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Россия и Китай становятся менее зависимыми от доллара, а в то же время экономические проблемы Штатов только увеличиваются.

Требование набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа к странам-членам БРИКС относительно создания организацией собственной валюты указывает на плачевное положение доллара. Об этом передает EADaily.

«Факт открытой угрозы США свидетельствует о том, что на самом деле дела доллара не так прекрасны, как хотелось бы американцам. <…> Позиции доллара ослабевают», — говорится в материале.

Отмечается, что многие страны глобального Юга отказываются рассчитываться в долларах США, из-за чего доля американской валюты в мире упала на 15% за последние несколько лет. Сейчас этот показатель держится на уровне 40-47%. Вместе с тем исчерпываются хранилища с резервными долларами в накоплениях других стран. Также американской валютой перестают рассчитываться в нефтяных и газовых сделках.

Ситуация с долларом ухудшится, когда юридически произойдет изъятие замороженных активов России в западных странах. Но это уже можно считать происходящим. Для конфликта на Украине нужны деньги, которые по факту и воруются у РФ. Однако, отмечает издание, другие страны откажутся от доллара из-за страха оказаться на месте России.

Из-за санкций сокращается товарооборот США с Россией и Китаем. Хотя эти страны — основные поставщики ресурсов и товаров в Соединенные Штаты. В результате Москва и Пекин становятся менее зависимыми от доллара, а в то же время экономические проблемы Вашингтона только увеличиваются.

Схема такая: РФ и КНР не поставляют товары, их мало в США, появляется дефицит и растут цены, за чем следует повышенная инфляция. Кроме того, европейского бизнеса в Америке недостаточно, чтобы покрыть все потребности спроса в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп потребовал от БРИКС не создавать свою валюту. Будущий хозяин Белого дома угрожает «отлучить» страны объединения от продаж в экономику США.

На октябрьском саммите стран БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин ознакомился с подаренной ему в качестве символа объединения купюрой. Российский лидер с улыбкой показал банкноту всем присутствующим, а затем передал ее председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что «квазиденьгу» специально к мероприятию напечатали в Торгово-промышленной палате РФ как символ «общей работы, которая ведется в рамках БРИКС».

Песков добавил, что Набиуллиной купюра не понравилась, поскольку ее больше беспокоит национальная валюта — российский рубль.