Мы все пробовали делать вытынанки: что это такое и почему популярно в декабре

Фото: Ej Hersom/ТАСС

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К этому виду творчества чаще всего обращаются в период новогодних праздников.

Один из самых распространенных способов украшать дома к Новому году — использовать вытынанки. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Вытынанки — это фигурки, вырезанные из бумаги. Изделия данного декоративно-прикладного творчества бывают трех видов: плоскими силуэтами, которые клеятся на какую-либо поверхность, ажурными, которые можно подвешивать или ставить, а также объемными фигурками, как, например, елочные игрушки.

Чаще всего про такое рукоделие вспоминают пред зимними праздниками, так как многие люди украшают пространство вокруг себя для создания новогоднего настроения. Эти изделия универсальны. Ими можно декорировать подарки, елку и предметы интерьера.

Жители России увлеклись вытынанками в эпоху моды на французскую культуру. В конце XVIII — начале XIX веков они были особенно популярны. У дворянства можно было встретить даже силуэтные портреты, выполненные в этой технике. Однако вырезанием увлекались не только богатые и творческие люди. В обычных сельских домах Восточной Европы тоже можно было встретить вытынанки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать новогодние игрушки на елку.