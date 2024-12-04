«Растет и будет расти»: Набиуллина высказалась о потенциале российской экономики

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Мощным инструментом для борьбы с инфляцией и является ключевая ставка.

Потенциал российской экономики растет и продолжит расти в 2025 году. С таким заявлением выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Сотрудники Центрального Банка, экономисты, верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году. Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики», — подчеркнула глава регулятора.

По ее словам, потенциал роста экономики предполагает образование большего пространства для роста спроса.

Набиуллина выразила несогласие с утверждением о том, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно должна последовать рецессия. Она указала, что как раз мощным инструментом для борьбы с инфляцией и является ключевая ставка.

«Инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026-й год. <…> Мы проводили мягкую денежно-кредитную политику, и проводили ее до тех пор, пока экономика полностью не восстановилась. И потом инфляция приняла совершенно другую природу, связанную с перегревом спроса», — уточнила глава Центробанка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в окончательном третьем чтении бюджет на 2025 год и в последующие два года. И уже понятно, что ставки по вкладам по-прежнему будут высокими, потому что ключевая ставка Центробанка будет высокой.