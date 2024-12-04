«Мне было неловко»: Филипп Киркоров рассказал о своем детстве

Филипп Киркоров рассказал, что был примерным ребенком и очень уважал родителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Каким ребенком был артист?

Народный артист России Филипп Киркоров был примерным ребенком. Об этом он рассказал на презентации своего клипа «Черная пантера».

Несмотря на свой текущий экстравагантный имидж, король российской поп-эстрады в детстве отличался хорошим поведением.

«Я был очень хорошим мальчиком, примерным, отличником, золотым медалистом», — сказал певец.

Журналисты сначала не поверили этому заявлению и стали уточнять у артиста, делал ли он какие-нибудь пакости в школе. Например, прятал дневник от родителей или дрался на перемене с одноклассниками.

В ответ на это артист с удивлением отметил, что ничего такого в его детстве не было. Дело в том, что родители Киркорова так много работали и часто гастролировали, что он не мог себе позволить подводить их и заставлять нервничать из-за таких вещей.

«Я так уважал своих родителей, что мне было очень неловко», — признается Киркоров

Артист не смог бы себе простить, если в свободные несколько часов своей жизни они занимались бы его проблемами в школе.

«Я очень дорожил их временем и теми часами, что мы проводили вместе», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Филиппа Киркорова травят в Сети. Наследница народного артиста активно ведет блог и, как и звездный отец, сталкивается с хейтерами.